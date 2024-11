A Reggio un nuovo corso di lingua neogreca

Buone notizie per chi ama la Grecia ed il suo tesoro più grande: la lingua greca, madrelingua del latino in primis e di tante altre lingue europee. Il Centro Linguistico d’Ateneo “DANTE ALIGHIERI” di Reggio Calabria ha inserito, nella propria già ricca ed importante offerta formativa, la lingua neogreca.

Il corso di neogreco livello A1, che parte nel mese di ottobre 2016, è aperto a tutti, studenti ed esterni, principianti assoluti o quasi, nonché persone che necessitano di un ripasso generale delle regole fondamentali e del lessico di base, pur avendo studiato il greco in passato.

Il corso comprende 30 ore di lezione, svolte ogni mercoledì e venerdì, nel periodo che andrà da fine ottobre a dicembre 2016, con metodologie didattiche mirate a favorire il migliore apprendimento. Al termine delle lezioni l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascerà un attestato di partecipazione al corso.

Successivamente, alla conclusione del corso, sarà possibile conseguire la certificazione linguistica internazionale per la lingua neogreca, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Grazie alla collaborazione recentemente avviata con il Centro di Lingua Greca di Salonicco, nel gennaio 2016 si è costituita presso il CLADA l’unica sede d’esame autorizzata in Calabria per la certificazione di “Ellinomatheia”.

Docente madrelingua del corso e responsabile del Centro Esami presso l’Ateneo è la Prof.ssa Vasiliki Vourda. Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni direttamente al Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, sito in Via del Torrione 95 a Reggio Calabria, nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, telefonando al numero 0965 3696603, o scrivendo via email a: clada@unistrada.it oppurevourda@unistrada.it Per ulteriori informazioni, il sito web del Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” è disponibile all’indirizzo www.unistrada.it/clada