A Reggio un sabato speciale con ‘Natale al Viale’

Il Comitato ASC, grazie all’impegno e alla disponibilità delle associazioni A.S.D. MARTYAL &GYM, A.S.D. PRETTY WOMAN e A.S.D. PROGETTO SALSA, invita tutti gli amanti dello sport, della danza e delle arti marziali, a partecipare alla manifestazione “NATALE AL VIALE” che si terrà oggi dalle 17 alle 22. La manifestazione è stata organizzata da tutti i commercianti della zona in collaborazione con Confcommercio – ASC. Le associazioni sopra citate animeranno la serata dalle 17 in poi. Non mancare, sarà un sabato speciale!!!!