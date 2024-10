Viale Europa, Occhipinti (Udc): “La strada è ridotta ad un colabrodo” – FOTO

«É incredibile il modo con il quale viene amministrata questa Città. Con i lavori di realizzazione della rotatoria all’inizio del Viale Europa e dello spartitraffico, si stanno sfiorando le comiche.

Intanto non si capisce come si possa impiegare tutto questo tempo, almeno 4 mesi, per dei lavori di semplice gestione. In secondo luogo, oltre ai rallentamenti e alla congestione del traffico conseguenti ai lavori in corso, adesso si sono create delle voragini in cui le macchine dei cittadini finiscono inevitabilmente riportando danni più o meno gravi».