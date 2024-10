Lavori sul Viale Europa e al Lido Comunale, avanti (piano)

Ritardo per la conclusione dei lavori al Lido Comunale di Reggio Calabria. Nel corso del sopralluogo avvenuto il 2 luglio, il sindaco Falcomatà aveva parlato di struttura fruibile nel giro di pochi giorni.

Al 17 luglio però i lavori non si sono conclusi, la speranza\obiettivo è quello di rendere nuovamente il Lido a disposizione i reggini entro una settimana.

I lavori di restyling hanno riguardato una parte di cabine, quelle invece a Sud della Torre Nervi saranno temporaneamente inutilizzabili e la zona messa in sicurezza e coperta mediante apposite pannellature.

Per quanto riguarda il progetto complessivo di rifacimento che dovrebbe partire in autunno, alle somme destinate in un primo momento potrebbe aggiungersi un contributo di 2 milioni di euro messo a disposizione dalla Sovrintendenza.

Ritardi anche al Viale Europa. I lavori, secondo quanto previsto in un primo momento, sarebbero dovuti ripartire lunedi 15 luglio ma così non è stato.

Slittamento dovuto ad una piccola modifica riguardante le dimensioni dello spartitraffico. Secondo quanto previsto adesso, la misura sarà di 105 centimetri. La decisione, avvenuta dopo un incontro tra le parti, è stata messa messa a verbale e salvo nuove sorprese i lavori potranno riprendere nei prossimi giorni.

Due le rotonde che verranno aggiunte al progetto iniziale. La prima all’altezza dell’Ospedale Morelli, per favorire in particolare il flusso stradale dei mezzi di sicurezza ed emergenza.

La seconda rotatoria verrà inserita in prossimità del’istituto scolastico ‘Bevacqua’, in un altro snodo stradale importante considerato l’incrocio che porta a Sbarre.