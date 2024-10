Reggio, Vigilia di Natale con lo Zio. Al bistrot di Via Zaleuco crespelle a volontà

Nessuna pausa per lo staff di Zio Fedele.

In questi giorni di festa non è possibile concedersi nemmeno un attimo di pausa. La voglia di stare insieme e divertirsi è tanta e con l’avvicinarsi del Natale gli eventi in via Zaleuco si moltiplicano. Continua dunque il ricco programma di eventi proposti da Zio Fedele.

Ancora oggi il bistrot situato nel cuore della città rimane aperto a pranzo con le sue tradizionali pietanza ‘made in Calabria’.

Martedì 24 dicembre invece arriva il grande giorno della Vigilia di Natale. Zio Fedele vi aspetta a partire dalle 12:30 con una mega crispellata. Si riapre poi alle ore 22:30 con ‘Aspettando il Natale’.

LA VIGILIA DI NATALE CON LO ZIO

Lo Zio in occasione del Natale Vi invita al doppio evento:

– Il pranzo con la crespellatta di Natale ore 12:30;

– FUNKY CHRISTMAS PARTY by Alex Perdido, la festa di Natale per scambiarci gli auguri sotto il segno del #modogiustodistareinsieme dopo le 22:30

ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA

Aperitivi tutti i giorni

Giovedì 26 dicembre – Santo Stefano – Aperitivo al ritmo di musica con le note di djset Massimo Trunfio dalle 18:30;

Domenica 29 dicembre – Tombolata di Babbo Natale dalle 16:30 alle 18:30 per bambini dai 4 anni;

Lunedì 30 dicembre – Tributo a De Andrè con ‘Sogno Numero 3‘ dalle 20:30;

Martedì 31 dicembre – Vigilia – Crespellata a pranzo dalle 12:00. Si riapre a mezzanotte con djset Emil Franzó aspettando il 2020…;

Info e prenotazioni 3393149207

foto di Marco Costantino