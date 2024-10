Reggio, volanti Polizia in giro per la città: comunicheranno in più lingue di restare in casa

“Le volanti della Polizia Metropolitana su impulso del Sindaco Falcomatà e su disposizione del Prefetto e del Questore sono già in giro in città con gli altoparlanti per procedere ad un servizio di comunicazione capillare ed in più lingue su tutto il territorio con un messaggio che invita la popolazione a rimanere a casa al fine di seguire i dispositivi nazionali e regionali e per veicolare al meglio lo stato di emergenza sanitaria che subisce il nostro territorio.” A dichiararlo è Antonino Castorina Consigliere della città Metropolitana di Reggio Calabria delegato al Bilancio ed alla Polizia Metropolitana

Tutto il personale della Polizia Metropolitana sotto la guida e la responsabilità del Comandante Mimmo Crupi ed i volontari della protezione civile sono in prima linea seguendo i dispositivi del Questore di Reggio Calabria per fare fronte all’emergenza Coronavirus con grande spirito di servizio e consapevolezza della situazione nonostante l’evidente stato di pericolo.