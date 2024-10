Reggio, work in progress in zona sud. Il rione Modena cambia volto – FOTO

Modena diventa un cantiere. Il viavai dei camion invade le strade principali del rione sud di Reggio Calabria mentre commercianti e residenti guardano l’evolversi dei lavori.

Gli operai della R.ED.EL. e della TAI – Tecno Appalti Italia stanno lavorando senza sosta per ridare decoro al quartiere con il ripristino della strada principale di Via Modena Chiesa ed il passaggio della nuova fibra ottica.

I lavori sono già partiti da qualche mese e stanno proseguendo grazie all’incessante lavoro delle ditte appaltanti che dovranno ‘stendere’ ben 900 chilometri di fibra in tutta la città. A tal proposito, sono in molti a domandarsi il perchè si stia facendo, proprio in queste ore, una seconda traccia, accanto a quella precedentemente realizzata e già asfaltata.

Non conveniva realizzare entrambe le tracce contemporaneamente evitando doppi disagi?

Polemiche a parte, per i residenti e non solo, quello di oggi è un giorno storico se pensiamo alle tante difficoltà in cui versa il rione Modena. Il ripristino delle vie principali è servito anche per ripulire i lati delle stesse strade, invase da sacchetti e spazzatura di ogni tipo.

Il noto comprensorio in zona sud di Reggio Calabria, tra scuole, uffici regionali, campo CONI e numerosi esercizi commerciali, era arrivato allo stremo della sopportazione ed il rifacimento del manto stradale diventa dunque ‘goccia di speranza’ per il rilancio dell’intera area.

Viale Laboccetta, Via Ciccarello, Via S.Sperato oltre alle innumerevoli traverse dovranno essere al più presto ripristinate se si vuole ridare davvero prestigio e dignità all’intero quartiere.

Rimane ancora tanto da fare, ma questo può essere il punto di partenza per una rinascita dell’intero rione.

