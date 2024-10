Reggio, “Xenia Book Fair”: con la Georgia cultura arte e integrazione

Come ogni anno ormai è consuetudine la tanto amata e attesa Fiera del libro all’aperto “Xenia Book Fair”, svoltasi al Parco della Mondialità di Gallico.

“Ringrazio il Dott. Domenico Polito per averci dato come ogni anno la possibilità di far consocere al pubblico quello che è la Terra e la Cultura della Georgia, dandoci uno spazio all’interno del Parco della Mondialità. Sette giorni intensi trascorsi fra scrittori, personaggi di spicco e rappresentanti della Regione Calabria.

A conclusione della fiera alcuni cittadini georgiani hanno omaggiato di varie pietanze tipiche tradizionali della Georgia”.