ReggioLiberaReggio: la presentazione di otto nuove imprese

Libera Reggio Calabria e ReggioLiberaReggio, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, invitano tutta la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa del prossimo 20 dicembre, alle h 16:30 presso il Foyer del Teatro Cilea, per la presentazione delle otto nuove aziende che entreranno a far parte della rete di ReggioLiberaReggio e che, in questa occasione, vivranno la consegna dei loghi identificativi della campagna. Tale incontro sarà un’opportunità per discutere della campagna e delle sue prospettive. Ad aprire i lavori alcune letture drammatizzate a cura di Massimo Barilla (Mana Chuma teatro).

Con l’avvicinarsi del Natale e il tradizionale scambio di regali con i propri affetti più cari, sarebbe importantissimo, da parte di tutti i cittadini, lanciare un segnale inequivocabile di vicinanza e sostegno a tutte quelle attività commerciali del territorio che espongono il logo di ReggioLiberaReggio dichiarando di non pagare il pizzo.

Un acquisto critico e responsabile che non andrà ad incrementare le casse della criminalità organizzata ma quelle dei medi e piccoli imprenditori che quotidianamente lottano per mandare avanti la propria attività. ReggioLiberaReggio, inoltre, offre a tutti quegli imprenditori che ne avessero necessità o lo richiedessero, il proprio supporto legale ed accompagnamento alla denuncia.

Ufficio Stampa Libera Reggio Calabria