Volley Reghion, ingaggiata Valeria Mucciola e presto novità per il Palacalafiore

La Volley Reghion comunica la rescissione consensuale del contratto con Carmen Bellapianta. Infatti, la giocatrice ha deciso di lasciare la società bianco-blu per motivi personali e di unirsi alla Fly Volley Marsala, trovando il disco verde da parte del sodalizio reggino, che augura alla sua ex tesserata un groppo “in bocca al lupo” per il proseguo della sua carriera.

Ingaggio importante in casa Reghion

Tra le ultime novità l’ingresso in gruppo per la palleggiatrice Valeria Mucciola.

Giocatrice internazionale, dopo l’ultima stagione disputata in Grecia, si è unita per allenarsi insieme alle ragazze di mister Monopoli.

Il patron Rappoccio ha subito acconsentito nell’aggregarla in gruppo per essere d’aiuto e per lei per essere in attività nonostante lo stop ai campionati.

Tutto pronto per il ritorno al Palacalafiore

Inoltre la società comunica che, per quanto concerne l’auspicato ritorno al Palacalafiore, si sta attendendo ultimazione dei documenti che faranno sì che la Reghion possa tornare finalmente a casa.

La società ringrazia l’assessore allo sport Palmenta che si sta prodigando nel far sì che si torni il prima possibile all’interno della struttura.