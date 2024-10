La regina della notte Lady Tabata messaggera in Calabria di sano divertimento

La regina della notte in Calabria per un evento pubblico finalizzato ad un alto valore sociale di promozione del puro e sano divertimento tra i giovani

Venerdì 17 maggio, a Tropea, presso l’Antico Sedile, Piazza Pasquale Galluppi, in compagnia di Lady Tabata si terrà un evento rivolto alla popolazione e in particolare ai giovani, alle scuole del territorio e ai turisti per promuovere l’educazione civica del “puro e sano divertimento”. Con l’occasione, Lady Tabata presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Lady Tabata, la regina della notte” edito da Golem Edizioni con la prefazione di due grandi personaggi della TV: Piero Chiambretti e Luca Abete.

All’evento, a partecipazione gratuita, saranno presenti il Questore di Vibo Valentia, dott. Andrea Grassi, il Sindaco di Tropea, avv. Giovanni Macrì e il Presidente di Confcommercio e dei Servizi di Vibo Valentia, dott. Domenico De Lorenzo.

Prossimi ormai alla bella stagione e alle vacanze, è partito da Torino il TabataTour 2019 che visiterà piazze, spiagge e discoteche per portare un importante messaggio ai giovani che “Divertirsi in modo sano è bello”, lontano da vizi e cattive abitudini. Lady Tabata nelle diverse tappe promuoverà il suo ultimo libro e una produzione discografica “versione Disco”, in prossima uscita.

Lady Tabata è la profonda e meditata autobiografia di una donna (Barbara Delmastro Meoni) che, lanciata giovanissima nel mondo del glamour e della moda, ha vissuto sempre con coraggio e forza di volontà le difficoltà che la vita le ha presentato, avendo avuto, in ogni occasione, la forza di rialzarsi al punto di essere ancora oggi considerata una vera e propria icona ed essere definita La regina della notte perché, come dice lei: “Tutte le donne sono delle regine”.

Lady Tabata manda un chiaro messaggio di coraggio nell’affrontare le difficoltà della vita: “Volersi bene è alla base di ogni percorso di crescita; aiuta quell’autostima che è forza interiore per trasmettere energia positiva, anche quando si attraversano momenti difficili della vita”.

“Bellezza e gentilezza devono far parte della nostra vita e devono partire da noi stessi e dalla nostra interiorità. L’amore è la ciliegina sulla torta”.

Lady Tabata si rivolge a tutti ma in particolare ai giovani che devono gettare solide basi per affrontare la vita, la società, le relazioni e soprattutto il futuro, imparando a vivere il divertimento e la quotidianità in modo sano e consapevole per ricaricare le pile e non cadere nelle trappole che invece allontanano dal piacere e dallo svago.

La notte, per Lady Tabata, è bellezza, sensualità e condivisione a differenza di chi la interpreta o addirittura la vive in modo distorto.

Oggi Barbara Delmastro Meoni, grazie a Lady Tabata e al suo fumetto, entra nella Scuola per dialogare con i ragazzi, utilizzando il loro linguaggio:

“Non siedo in cattedra con la presunzione di insegnare a vivere; cerco un confronto con le giovani generazioni per condividere la mia esperienza, occupandomi oggi di quel genere di divertimento che oggi gli stessi ragazzi vivono ma non sempre sfruttano appieno”.

Barbara Delmastro Meoni, top model, ha lavorato con i più grandi stilisti del mondo viaggiando, fin dall’età di 16 anni, in tutta Europa.

Ha poi lasciato la carriera per dedicarsi alla sua passione per la musica e l’intrattenimento e per esprimere la sua innata creatività.

Da vent’anni, con il nome d’arte di Lady Tabata, è proprietaria e animatrice, di alcuni dei Club più esclusivi d’Italia: i Tabata Club.

Accoglienza, eleganza, bellezza, ironia ed empatia sono i valori portanti del divertimento firmato Lady Tabata. Le sono state dedicate copertine delle più importanti testate lifestyle patinate come Playboy e Maxim. E’ da sempre impegnata in battaglie sociali contro la violenza sulle donne a favore del sano divertimento e della sicurezza.

E’ la protagonista di un fumetto online diffuso in tre lingue.