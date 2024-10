L’ex Reginaldo ricorda la grande stagione con la Reggina: ‘Se faccio gol…’

Un ex molto gradito, domenica sarà avversario degli amaranto per la sfida tra la LFA Reggio Calabria ed il Real Casalnuovo. Parliamo dell’attaccante Reginaldo, amatissimo dai tifosi reggini e nonostante i suoi 40 anni, ancora protagonista. Il primo passaggio su Gazzetta del Sud, ricordando la grande cavalcata con la Reggina:

“Non vedo l’ora di essere di nuovo al Granillo . A Reggio Calabria ho vissuto una stagione fantastica siglando anche sei reti. Non eravamo favoriti per la vittoria del campionato, ma strada facendo ci accorgemmo di potercela fare. Gli addetti ai lavori puntavano su Catanzaro , Teramo e Bari , ma sapevamo di poter fare l’impresa. Ricordo la festa dei nostri sostenitori, in tono minore per la pandemia. Mi rammarica il fatto che il club sia fallito perdendo il professionismo. La città merita palcoscenici ambiziosi e le auguro di riabbracciare nuovamente la serie B. Il percorso è ancora lungo, ma rimango fiducioso. La Reggina ha iniziato in ritardo e senza preparazione, Trocini sta svolgendo un lavoro eccellente“.

“All’inizio ho avuto qualche problema fisico, adesso sto bene ed ho fatto cinque gol, non posso lamentarmi. Noi dobbiamo salvarci, anche se attualmente occupiamo un’ottima posizione. Viviamo alla giornata senza esaltarci troppo, perchè non possiamo permettercelo. Reggio? Conosco l’ambiente e per tornare a casa con un risultato utile non si dovrà sbagliare nulla. La formazione amaranto ci attaccherà e noi proveremo a ripartire. Se segno non esulto, ho troppo rispetto nei confronti della piazza per compiere un gesto del genere, Reggio mi ha trasmesso emozioni. Tornare? Mai dire mai, con il Real ho firmato un contratto di un anno, a giugno tireremo le somme. Non so quando smetterò, gioco fino a quando avrò stimoli. Mi piace quello che faccio e ci metto ogni giorno il massimo impegno“.