Regionali, Amalia Bruni a Reggio Calabria: ‘Serve uno sforzo per cambiare la Calabria’

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione stamattina a Reggio Calabria ha incontrato i candidati della sua lista della circoscrizione Sud: “Abbiamo superato il primo step depositando le nostre liste. Per chi come me non aveva mai vissuto questa fase è stata una esperienza formidabile, raccogliere le firme, coordinare insieme a tanti volontari e sostenitori tutta la parte procedurale, vivere la fase della composizione delle liste, vedere l’entusiasmo di chi insieme a me condivide questa avventura, mi ha dato la consapevolezza che possiamo vincere davvero, possiamo dare una speranza seria di cambiamento a tutti i calabresi.

Come capolista ho scelto Genella D’Africa, una donna geniale, di grande cultura ma estremante concreta e piena di passione civile, un esempio per le donne. Poi c’è Marcello Anastasi, consigliere regionale uscente, da sempre attento ai territori e ai bisogni delle persone fragili.

In lista è candidato anche Maurizio Ciccarelli, nefrologo di fama, un medico di grande qualità ma soprattutto un uomo dalla grande sensibilità che lavora anche nel Terzo Settore. Altro candidato è Cesare De Marco, ingegnere informatico che svolge la sua attività nel Porto di Gioia Tauro senza che questo gli impedisca di essere attivo nel mondo del volontariato. Nino Liotta, dottore agronomo, impegnato da sempre nel mondo del turismo col CTS, già consigliere comunale con Energia Pulita.

Altra donna nella lista è Sandra Marzano, pedagogista clinico e psicologa, con grande esperienza di politiche sociali. Chiude la circoscrizione Sud Pucci Zagarella, commercialista, mamma e da sempre impegnata nel sociale e nel mondo del volontariato”.