Regionali Calabria, Aiello: ‘Sanità teatro di silenzi vuoti’

«Il nuovo ospedale cosentino – prosegue Aiello – è tema che non può mancare nel dibattito politico tra i candidati alla guida della Regione. L’ospedale di Cosenza è del tutto obsoleto, inadeguato sul piano strutturale. Santelli e Callipo non parlano di sanità, tacciono. Soprattutto a Cosenza – precisa Aiello – continuano dubbie prassi amministrative in ambito sanitario. L’ospedale e l’Asp di Cosenza sono stati anche un postificio controllato da attuali sostenitori di Santelli e Callipo. Peraltro nei giorni scorsi la nuova commissaria dell’Asp di Cosenza ha nominato degli esterni per la propria segreteria. Il fatto è grave, ma come al solito lo denunciamo soltanto noi».