Regionali, 'La Calabria che vogliamo' al fianco di Fratelli d'Italia: "Le stesse idee per il rilancio della nostra terra"

Si è tenuto lunedi 27 settembre l’incontro tra Giuseppe Nucera, presidente del Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ e Giuseppe Neri, consigliere uscente di Fratelli d’Italia, candidato alle prossime elezioni regionali con il partito di Giorgia Meloni.

Davanti ad un gruppo di cittadini e sostenitori del movimento, Giuseppe Nucera ha assicurato il sostegno de ‘La Calabria che vogliamo’ verso Neri e in generale verso Fratelli d’Italia alle regionali calabresi, in tutte e tre circoscrizioni nelle quali si andrà al voto.

“La sinergia sulle politiche da attuare e le emergenze da affrontare al più presto rappresenta per il nostro movimento un tassello importante nel percorso che ci vuole determinati ad incidere sui temi per noi essenziali relativamente al riscatto e rilancio della Calabria.

Reputazione, valorizzazione dei borghi, turismo, lavoro e nuove generazioni: la nostra regione -sottolinea Nucera- non potrà davvero ripartire se non affrontando e risolvendo una volta per tutte queste tematiche. In Fratelli d’Italia ho avvertito le stesse esigenze e volontà di cambiare le sorti della Calabria.

Le prossime elezioni regionali rappresentano un bivio importante per la nostra terra: sarà fondamentale selezionare i migliori rappresentanti istituzionali alle urne, coloro che dovranno guidare il nuovo governo regionale e contribuire al tanto atteso riscatto della Calabria”, conclude l’ex presidente di Confindustria Rc.

Giuseppe Neri, nel ringraziare I presenti per la partecipazione, ha assicurato ancora più impegno, personale e a nome di tutto il partito di Fratelli d’Italia, per le prossime sfide che la Calabria si troverà a dover affrontare.

“La sinergia con ‘La Calabria che vogliamo’ è figlia di una volontà precisa e che vuole proiettarsi in un arco temporale a medio-lungo termine, non ristretto e circoscritto all’importante appuntamento elettorale che si terrà tra pochi giorni. Il Movimento ben guidato da Giuseppe Nucera -sottolinea Neri- possiede le capacità e lo spirito che il nostro partito non può che apprezzare, caratteristiche che dovranno essere i pilastri alla base del riscatto della Calabria. Se rieletto, come mi auguro, porterò con ancora più determinazione tutte le istanze dei calabresi all’attenzione del consiglio regionale.

I calabresi sono delusi, stanno perdendo fiducia nei confronti della politica. Sta a noi, con i fatti, dare risposte concrete alle loro esigenze. Ringrazio Giuseppe Nucera per il sostegno assicurato nei miei confronti e in quelli di Fratelli d’Italia, sarà uno stimolo ulteriore verso la realizzazione di tutti i progetti e le idee che vogliamo mettere in campo per risollevare la Calabria”.