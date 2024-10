Regionali – Letta a Reggio: ‘Amalia Bruni farà svoltare la Calabria’

"Polemiche di de Magistris? Non accettiamo lezioni di legalità da parte di nessuno", le parole di Letta

Enrico Letta sbarca in riva allo Stretto. Tappa reggina per il segretario nazionale che avvia la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle elezioni regionali, al suo fianco la candidata Amalia Bruni.

L’evento si è tenuto presso il lido “Pepy’s beach”, occasione utile a Letta anche per presentare il suo libro “Anima e Cacciavite” insieme alle associazioni studentesche “Themis” e “Ares” dell’Università Mediterranea e alla presenza del gruppo dirigente del Partito Democratico calabrese.