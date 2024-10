Politiche di genere, Tansi: ‘Priorità imprescindibile per la società calabrese”

Il candidato Carlo Tansi, rispetto all’autodeterminazione della donna in Calabria dichiara:

“La questione della disoccupazione femminile costituisce una priorità d’intervento, considerato che solo il 30,2 % delle donne calabresi di età compresa tra i 15 ed i 64 anni risulta occupata. La difficoltà di conciliare il binomio famiglia-lavoro, per un sistema di welfare spesso insufficiente oltre a costi di asili privati e baby sitter proibitivi per le famiglie, spingono molte madri a rinunciare al lavoro. Impegnarsi a favore delle famiglie, investendo risorse adeguate, sarà l’impegno che mi assumo, insieme ad adeguati interventi per fronteggiare il rischio chiusura Centri Antiviolenza e Case rifugio, promuovendo il rafforzamento della rete dei Centri Antiviolenza, attivandoli in tutti gli ambiti territoriali inter-comunali, garantendo accreditamento e finanziamenti stabili insieme all’aumento delle Case rifugio.