Regionali Calabria, che fine ha fatto lo sfidante di ‘Cetto La Qualunque’?

Divenuto celebre grazie ad un video virale sui social, Alfio Baffa, candidato, nel 2020, con la Lega, sperava di poter conquistare un posto come consigliere regionale in Calabria.

L’obiettivo non è stato raggiunto. Fra i 30 eletti nella nuova Giunta non figura infatti il suo nome, ma non sono poche le persone che hanno scelto di votare il giovane calabrese noto per il bagno nella vasca. Sono oltre 1300 i voti raccolti, ma sulla pagina Facebook del candidato non appare ancora nessun aggiornamento che commenta la sconfitta.