Regionali Calabria, Salvini riapre il caso Baffa: ‘Non commento i gusti sessuali altrui’

Riflettori, nuovamente, puntati su Alfio Baffa. Si riapre, infatti, il caso del candidato al Consiglio Regionale della Calabria che aveva fatto parlare di se a causa di un video diventato virale sui social. Il candidato della Lega in Calabria aveva fatto notizia per essersi mostrato in una vasca da bagno, con il sigaro ed una bottiglia a di rum mentre salutava gli amici di “Revenge Porn”.

Leggi anche

Dopo lo scoppio del caso mediatico, lo stesso Baffa aveva replicato, con un lungo post su Facebook, rimarcando il suo diritto a ‘fare un bagno’ e ‘bere rum in bicchieri di vetro’. Matteo Salvini, in tour per la Calabria e l’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni non può che difendere il politico calabrese. A destare l’attenzione della stampa sono però le dichiarazioni del leader del Carroccio:

“Che problema c’è a stare in vasca da bagno? Se è un reato stare in vasca da bagno e fumarsi un sigaro”. E sul revenge porn afferma: “Le scelte sessuali dei singoli non mi appassionano, non entro nelle vasche da bagno altrui”.