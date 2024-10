Regionali Calabria, il candidato Baffa si scusa: ‘Non si può bere rum in un bicchiere di plastica’

Dopo la pubblicazione del video che ha fatto il giro del web, creando non poco scalpore, è lo stesso Alfio Baffa, candidato al consiglio della Regione Calabria, a replicare con un post su Facebook. Di certo non casuale è la scelta musicale del politico leghista che, per scusarsi, sceglie la canzone di Alex Britti: “La vasca”.

“In merito al video che mi sta rendendo famoso mi chiedo: un bagno in vasca fa notizia perché i candidati delle altre liste non sono molto “puliti”? O forse è una questione di buon gusto? Perché in quel caso ci tengo a scusarmi: non si può bere del rum in un bicchiere di plastica! Che un video mandato goliardicamente a qualche amico potesse finire sulle testate nazionali non me lo sarei mai aspettato, ma grazie a questo video avrò qualche vecchio amico in meno ma tanti nuovi amici in più che stanno esprimendo solidarietà per questo sciacallaggio”.

Nel suo post, Baffa prosegue:

“La politica calabrese è cattiva, me lo avevano detto, ma pensavo mi giudicassero per i temi o per le categorie che intendo rappresentare, non certo per aver detto qualche parola inopportuna in una chat goliardica! Chiedo scusa se qualcuno si fosse sentito offeso o non abbia gradito la mia vista in una vasca, per farmi perdonare durante la mia campagna elettorale distribuirò gratuitamente sigari a chi ne vorrà. Credo che nella vita si può sbagliare qualche parola o qualche scelta, ma dagli errori si guarisce. Di cattiveria, invece, si muore. Vi aspetto per fumarci un sigaro insieme, e crepi l’avarizia”.