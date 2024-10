Regionali in Calabria, Nesci getta la maschera: “Mi autocandido a governatore”

Giù la maschera. In vista delle prossime elezioni regionali in Calabria sono partite le manovre dei vari partiti, per il Movimento 5 Stelle da registrare l’autocandidatura di Dalila Nesci.

“Se in Calabria, dopo 10 anni di M5s, non siamo in grado di esporre un candidato nostro, vuol dire che questo progetto culturale non siamo riusciti a farlo avanzare”.

La mia non è una proposta autoreferenziale. In Calabria, dove non abbiamo nemmeno un consigliere regionale, il M5s è il primo partito.

Nonostante tutti i dubbi e la confusione che abbiamo generato nell’elettorato con il governo adesso con il Pd e prima con la Lega, confermando di essere in grado di dialogare in maniera trasversale con le altre forze politiche, penso che il nostro elettorato in Calabria si aspetti da noi una rappresentanza del Movimento forte e battagliera.

In tempi non sospetti, ho fatto questa proposta al mio capo politico. Penso che la mia figura potrebbe aggregare una squadra”, le parole dell’On. Nesci rilasciate a IlFattoquotidiano.it.