Regionali, 'l'effetto Lucano' rimane: quasi 10 mila voti in tutta la Calabria

Si è parlato molto di 'effetto Lucano' sulle regionali in Calabria. Quella che doveva essere la spinta dell'ex sindaco di Riace sul polo civico a sostegno di De Magistris lo si può immaginare solo a livello potenziale. La pesante condanna che è arrivata infatti a pochi giorni dalle urne non può che aver stravolto, anche per l'enorme cassa di risonanza mediatica a livello nazionale, quella che era la potenzialità in origine di Lucano.

Quello però che si può constatare a urne chiuse, e' che un 'effetto Lucano' si è ugualmente registrato. L'ex sindaco di Riace infatti, candidato in tutte e 3 le circoscrizioni, porta a casa un dato complessivo personale di 9.783 preferenze. A differenza di quanto era possibile immaginare geograficamente, Lucano ha ottenuto il dato migliore nella circoscrizione nord (4.400 i voti personali ottenuti, 7.714 alla lista), mentre i dati delle altre due circoscrizioni sono quasi sovrapponibili da un punto di vista personale (2.645 circoscrizione sud, 2-738 circoscrizione centro), mentre la lista nel complesso è andata meglio nel collegio di centro, 6.114 voti, rispetto al sud, 4.407 preferenze.

"Mi aspettavo molto di più. Sono deluso del risultato di de Magistris, in Calabria c’è un sistema clientelare", il commento di Lucano sul risultato elettorale ottenuto dal polo civico di De Magistris, fermatosi al terzo posto con il 16,13% dei voti. Una rivoluzione ben lontana dal concretizzarsi, sepolta dalla valanga del centrodestra guidato da Occhiuto.