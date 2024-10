Regionali, Nucera: ‘La Calabria che vogliamo diffida chi copia’

“La totale assenza di idee in occasione delle elezioni regionali la cui campagna elettorale sta volgendo al termine, era palese sin dalle prime battute. Non credevamo però che l’assoluto vuoto di progettualità portasse alcuni candidati del Partito Democratico ad imitare la nostra denominazione”.

Ad affermarlo è il presidente del Movimento La Calabria che vogliamo, Giuseppe Nucera.

“‘La Calabria che vogliamo’ è un marchio che abbiamo registrato nei mesi scorsi e come tale può essere utilizzato solo dal nostro Movimento. Per questa ragione siamo stati costretti a tutelarci e di conseguenza a diffidare chi ha usato in modo improprio la nostra denominazione”.