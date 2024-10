Regionali, Salvini in Calabria: ‘Vinceremo di 30 punti. Chiuderò qui la campagna elettorale’

Ennesimo tour in Calabria per Matteo Salvini, negli ultimi mesi spesso in visita nella nostra regione. Il leader della Lega, in occasione di un’iniziativa elettorale a Catanzaro per la presentazione dei candidati impegnati alle regionali, ha assicurato che chiuderà proprio in Calabria la campagna elettorale.

“Alla fine per non fare torto ai romani o ai milanesi, ai napoletani o ai torinesi, venerdì 1 ottobre la campagna elettorale la chiudo in terra di Calabria. Questo perché per me è la battaglia più bella e importante. Non penso, così a occhio, che Letta e Conte verranno in Calabria per chiudere la campagna elettorale però a me piace fare le cose fino in fondo”.

Salvini, certo che il centrodestra vincerà a valanga alle regionali in Calabria, non nasconde le ambizioni della Lega anche interne alla coalizione di centrodestra.

“Farò di tutto perché il prossimo presidente sia Roberto però farò di tutto perché all’interno della sua straordinaria squadra compatta e viva, la Lega prenda un voto in più rispetto a tutti gli altri. Questo è il nostro obiettivo. A sinistra sono disperati perché sanno di perdere con almeno 20 punti di distacco e insultano. Secondo me vinceremo non con 20 ma con 30 punti di scarto”.

Negli ultimi giorni la Lega è al centro delle polemiche per aver candidato in Calabria politici discussi per alcuni legami di parentela con famiglie legate alla ‘ndrangheta. Salvini sulla quesitione è lapidario: “Querelerò i fessi che hanno detto ‘chi chi vota la Lega, vota la ‘ndrangheta’. Se a sinistra non hanno argomenti per attaccare la Lega e si appigliano sui consuoceri, penso che da quella parte ci siano piccole persone. Dove c’è la ‘ndrangheta, da noi partono i calci nel sedere”.