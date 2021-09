Regionali, Salvini: 'Ricordo che si vota anche in Calabria, non lo dice nessuno'

Nel corso della trasmissione di Rai 1 "Oggi è un altro giorno", Matteo Salvini si è soffermato sull'imminente appuntamento elettorale e in particolare sulle regionali calabresi.

"Come andranno le amministrative? Spero che tanta gente andrà a votare, c'è voglia di cambiamento. Roma non merita altri 5 anni di gestione Raggi e anche le periferie di Milano, con Sala sindaco, sono state abbandonate. Ricordo che si vota anche in Calabria, pure se non lo dice nessuno.

Votano due milioni di persone in una tra le regioni più abbandonate e disoccupate d'Italia, penso alla statale 106, la sanità commissariata da Roma. Tutti si ricordano di Roma, Torino e Milano, non di una terra straordinaria come la Calabria. Lì non si chiede reddito di cittadinanza o favori, anche se il reddito è una misura che va confermata a chi non può o non ha lavoro, ma non ai furbetti", le parole del leader della Lega.