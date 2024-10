Regionali, Salvini su candidatura Occhiuto: “E’ come candidare la Raggi a presidente del Consiglio…”

“Prima vinciamo in Umbria e poi parliamo di tutto il resto. Noi chiediamo candidati nuovi”.

Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che alla domanda sulla sulla candidatura di Mario Occhiuto, in Calabria, per il centrodestra, risponde così:

“Servono ovunque candidati nuovi. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore? E’ come candidare la Raggi a presidente del Consiglio…”.

Il leader della lega ribadisce il veto del partito su Mario Occhiuto mentre Forza Italia rimane ferma sulla scelta di candidare il sindaco di Cosenza come futuro governatore della Calabria.