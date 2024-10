Regionali, Salvini torna in Calabria: tappa anche a Riace

Una visita, quella di Salvini nel “paese dell’accoglienza” non casuale

Dopo aver fatto tappa a Cosenza e Crotone la scorsa settimana, il leader della Lega, Matteo Salvini, è pronto a ritornare in Calabria e lo farà già questa settimana per sostenere la candidatura di Jole Santelli.

IL PROGRAMMA

Quella dell’ex ministro degli interni sarà una due giorni ricca di appuntamenti nella regione in cui fra poco meno di due settimane si andrà al voto.

Prima tappa a Lamezia Terme il prossimo 16 gennaio, dalle 19, su Corso Giovanni Nicotera; venerdì 17 gennaio farà tappa a Catanzaro Lido per un incontro con Confagricoltura Calabria alle 10; alle 12 Salvini raggiungerà Riace, borgo dell’ex sindaco Mimmo Lucano e attualmente governato dal primo cittadino filoleghista, Trifoli. Una visita, quella di Salvini nel “paese dell’accoglienza” non casuale: negli ultimi mesi, infatti, sono stati durissimi i confronti tra l’ex ministro dell’Interno e l’ex primo cittadino di Riace sul tema legato all’immigrazione. Ma il tour di Salvini non si fermerà a Riace: alle 15.30, infatti, il leader leghista sarà a Gioia Tauro, alle 17.45 a Spezzano della Sila e infine alle 20.15 a Corigliano Rossano.