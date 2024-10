Cittadella, dedicata la piazza a San Francesco di Paola. Oliverio: “Omaggio alla sua memoria”

Con queste parole il Presidente della Regione Mario Oliverio, dopo la benedizione del luogo officiata dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha aperto la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazza centrale della sede della Regione a Catanzaro a San Francesco di Paola.

Oliverio ha scoperto la targa d’intitolazione ed ha ringraziato tutti i partecipanti tra cui l’arcivescovo di Cosenza monsignor Salvatore Nunnari, il Generale dell’ordine dei Minimi Padre Gregorio, gli assessori della Giunta regionale, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e alcuni consiglieri regionali, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e molti altri amministratori locali, i presidenti di Provincia e il presidente del consiglio comunale di Paola Graziano Di Natale.

“Oggi – ha proseguito il presidente Oliverio – da questa sede i calabresi rendono omaggio ad un grande Santo, una grande calabrese che ha affermato con enorme forza spirituale e umana i caratteri del popolo calabrese: San Francesco ha trasmesso i valori positivi come l’accoglienza, l’umanità, il rispetto degli altri, la dignità. Questi valori devono animare le nostre azioni e di tutte quelle persone che si impegnano per il bene comune. Possiamo combattere gli stereotipi negativi proprio riprendendo i valori della Calabria positiva. Questa giornata – ha rimarcato Oliverio – rappresenta un omaggio alla sua memoria e alla sua forza spirituale nella quale si ritrovano migliaia di calabresi in Calabria e sparsi nel mondo. Dovunque c’è una comunità calabrese c’è San Francesco di Paola. Attraverso questo luogo, sede della Regione, che è epicentro istituzionale di questa terra, vogliamo trasmettere gli insegnamenti di questo grande Santo. San Francesco sarà per noi una guida sempre presente, modello a cui ispirarsi nel cammino sulla via della crescita e del progresso della nostra terra”.