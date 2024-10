Regione Calabria, Mattiani (Fi): “Secco no alla discarica di Melicuccà”

Questione rifiuti e Sanità sono due gravi emergenze che affliggono oramai da anni la nostra Regione. Il nuovo Governo Regionale, con in capo il Presidente Occhiuto, ha dimostrato di avere già le idee chiare su come affrontare le predette problematiche.

In merito alla questione rifiuti questa nuova amministrazione regionale intende elaborare un modello di intervento sostenibile, provvedere all’ammodernamento dell’impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro, insistere ed investire sulla raccolta differenziata, azzerare il fabbisogno di conferimento in discarica e la completa chiusura dei siti attualmente esistenti in Calabria.

Leggi anche

Proprio su quest’ultimo aspetto non posso far altro che ribadire un secco NO alla realizzazione della nuova discarica di Melicuccà (R.C.) in c.da “La Zingara” a causa del pericolo di contaminazione delle acque che alimentano la sorgente VINA anche alla luce delle recenti risultanze degli studi condotti dal CNR.

Sulla Sanità, tra gli interventi da attuare per dare finalmente quelle risposte che i cittadini attendono da anni, è prioritario procedere con la Costruzione di nuovi ospedali, l’accelerazione dell’iter di costruzione di quelli già previsti e finanziati come il Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede a Palmi, l’approntamento di investimenti mirati sulla sanità territoriale e della prevenzione, la definizione di un piano di assunzioni, l’utilizzazione delle risorse assegnate alla Sanità per contribuire a risolvere in modo definitivo le problematiche strutturali e di cronica carenza di personale degli Ospedali di Polistena, Gioia Tauro, Melito Porto Salvo e Locri che ad oggi versano in condizioni precarie, evitando, così, di soffocare il G.O.M. di Reggio Calabria.