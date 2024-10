Regione Calabria, il Pd presenta ‘Libro bianco’ contro la Giunta Occhiuto

“Oggi probabilmente noi stiamo vivendo il momento piu’ buio e piu’ basso della storia di questa terra”. Lo afferma il senatore e segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, a Lamezia Terme (Catanzaro), alla presentazione del “Libro bianco” del gruppo democrat alla Regione sui due anni di governo del centrodestra e di opposizione di centrosinistra.

“Il ‘Libro bianco’ – esordisce Irto – e’ il racconto che il gruppo regionale ha voluto fare di due anni d’opposizione, due anni di lavoro intenso ma anche due anni di opportunita’ perse per la Calabria, due anni in cui purtroppo la vita e la storia e le condizioni in generale di questa regione – penso anzitutto alla sanita’ – non sono migliorati ma anzi sono peggiorati.

Ecco: due anni che danno anche la prospettiva di una proposta di un gruppo dirigente che ha voluto mettere in campo con diverse iniziative legislative tenendo la barra dritta sull’opposizione e creando l’alternativa a un centrodestra che non governa la regione da quasi quattro anni, due di governo Occhiuto e prima altre Giunte sempre di centrodestra. Penso innanzitutto al tema della sanita’.

Oggi probabilmente – sostiene il segretario del Pd Calabria – noi stiamo vivendo il momento piu’ buio e piu’ basso della storia di questa terra, stiamo vivendo un’emergenza continua, penso si possa parlare di uno stato di emergenza nazionale. Su questo e’ giusto che il gruppo dirigente di un grande partito, il suo gruppo consiliare si ponga la questione e la affronti con i calabresi raccontando due anni di lavoro d’opposizione ma anche il racconto di una prospettiva diversa per una Calabria migliore e piu’ positiva”.