Sacal torna a maggioranza pubblica? Regione presenta proposta di legge per acquisire quote

“Acquisita la disponibilità del socio privato Lamezia Sviluppo a cedere le proprie quote, stiamo valutando la possibilità di acquisirle tramite Fincalabra, in modo da interrompere le procedure sanzionatorie avviate dall’Enac. Così, si potrà presto aprire una nuova stagione di rilancio per il trasporto aereo calabrese dopo il periodo buio del Covid, creando un volano di sviluppo per l’intera Regione”.

Cosi, meno di un mese fa, parlava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in merito alla vicenda Sacal e alla maggioranza della società di gestione degli scali calabresi.

La possibilità che Sacal torni a maggioranza pubblica si avvicina sempre più. All’ordine del giorno del Consiglio regionale di giovedì 23 dicembre infatti ci sarà una proposta di legge finalizzata ad autorizzare Fincalabra, società in house della Regione, ad acquistare le quote dei soci privati della Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

A presentarla il vicepresidente del Consiglio regionale, Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), che ha depositato il testo normativo nella segreteria dell’Assemblea. La proposta di legge, che punta a modificare una norma della legge regionale 9 del 2007, prevede che “considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla società Sacal Spa, Fincalabra Spa, è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della predetta società aeroportuale calabrese Spa (Sacal)) detenute dai soci privati”.

Questo intervento – si legge nella relazione illustrativa al testo di Caputo – “si rende necessario al fine di scongiurare gravi e più pesanti conseguenze per l’intero sistema aeroportuale calabrese”. La proposta di legge di Caputo concretizza la linea del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di acquisire tutto il pacchetto azionario privato di Sacal.