Occhiuto: “Preoccupato per la sanità reggina. Gom? Personale manca in tutti gli ospedali”

“Sulla sanità mi gioco tutto”. E’ stato questo lo slogan post elezioni di Occhiuto dopo essersi insediato ufficialmente alla Cittadella, il tema della sanità diventa cosi giocoforza il termometro per valutare l’operato della Regione Calabria.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi presso l’E Hotel di Reggio Calabria, Occhiuto ha dato ampio spazio alla sanità, anche perchè stimolato da numerosi amministratori del territorio metropolitano, quasi tutti particolarmente sensibili sul tema, complici le datate difficoltà della sanità in Calabria.

“Sono preoccupato soprattutto per la sanità di Reggio Calabria“, inizia così l’intervento di Occhiuto dedicato al settore architrave del suo governo regionale.

“Facciamo una operazione di chiarezza. il commissariamento si è generato perchè la politica regionale non ha programmato in modo doveroso gli investimenti. Si è sempre pensato che l’unica assistenza possibile fosse quella ospedaliera, siamo arrivati a 42 ospedali in Calabria, ma l’errore è stato tagliarli senza riconvertirli in punti di assistenza. Così si è arrivato al collasso del sistema sanitario”, spiega Occhiuto, facendo quindi l’analisi di quanto accaduto sino a oggi.

In relazione invece a quanto la Regione Calabria si propone di fare in futuro, il presidente Occhiuto batte con forza sul tema delle assunzioni.

“Ho sbloccato alcune assunzioni a tempo indeterminato, se no a tempo determinato non ci viene nessuno a causa dei deficit di organizzazione che abbiamo in Calabria. L’Asp di Reggio Calabria potrebbe assumere 500 persone ma non si riesce a concretizzare, forse a causa dei deficit che ci sono e anche per i problemi giudiziari.

Ho chiesto al Governo di essere autorizzato a investire Agenas invece che l’Asp per procedere con le assunzioni considerato che quest’ultima non riesce a procedere in questo senso. La sanità è un tema vitale, come ho detto diverse volte ci giochiamo tutto”, sottolinea Occhiuto.