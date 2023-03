Tutela delle acque, Versace: 'Metro City colma gap Regione Calabria'

Via libera dalla Città Metropolitana al "Regolamento sul prelievo di materiale litoide da fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio"

Consiglio Metropolitano ricco di spnti e di novità a Reggio Calabria, nella giornata di ieri. Insieme alle discussioni riguardanti l’autonomia differenziata ed aver affidato una nuova mansione a Castore, sono stati approvati alcuni debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, l’aula “Repaci” ha dato il via libera al Regolamento sul prelievo di materiale litoide da fiumi, torrenti e corsi d’acqua del territorio che per il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, «va a colmare un gap della Regione Calabria».

«Come al solito – ha sostenuto – ci rimbocchiamo le maniche e approviamo un regolamento che, mettendo ordine, aiuterà i Comuni. Questo regolamento fornisce, finalmente, un ruolo di programmazione strategica per una materia importante che attraversa l’aspetto ambientale, quello paesaggistico, la protezione civile, il livello sociale ed economico del territorio».

Sul punto, il consigliere delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda, nel ringraziare il settore ed il dirigente Catalfamo, ha riconosciuto «l’importanza di aver normato un tema particolarmente complesso con un provvedimento che può, parzialmente, aiutare anche sul piano della sicurezza del territorio». «Questa attività – ha spiegato – può dare impulso all’economia dei territori».