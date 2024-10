Fase 2, le regole per il ritorno in spiaggia

Avranno senza dubbio un bel da fare i bagnini quest’estate in prima linea per assicurare le distanze e quindi contenere il virus.

Insieme ai gestori degli stabilimenti balneari dovranno fare i conti con non poche restrizioni che serviranno a evitare assembramenti e a garantire il distanziamento sociale.

Per andare al mare sarà necessaria la prenotazione (obbligatoria) e gli ombrelloni dovranno essere a 5 mt di distanza. Il comitato tecnico scientifico ha scritto le linee guida necessarie per gli italiani che vorranno andare in vacanza.