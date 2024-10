Rende, Modesto: “Che emozione incontrare la mia Reggina”

“Vittoria sofferta ma meritata, i ragazzi ci hanno creduto fino all’ultimo. Dico sempre loro che le partite vanno combattute e sudate, alla fine siamo riusciti a spuntarla. Oggi abbiamo preso troppe ripartenze, non era mai successo, anche sul gol del 2a2 eravamo messi male. Che emozione giocare contro la mia Reggina, la chiamo così dopo i 3 anni in amaranto. E’ stato bello salutare i tifosi in curva e riabbracciare il dottor Favasuli”, cosi il tecnico del Rende Modesto dopo il fischio finale.

fonte: antennafebea.it