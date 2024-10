Cannavò: che successo il palio delle contrade. Sabato in piazza per la festa dei maccheroni

Una straordinaria rievocazione storica, che ha visto la partecipazione di oltre 100 figuranti in abiti d'epoca del 1500

La Parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve è lieta di annunciare il grande successo del Primo Palio delle Contrade, conclusosi il 1 settembre con la vittoria della Contrada di Riparo.

Il prestigioso Palio, rappresentato da un’opera d’arte realizzata dal rinomato scultore Prof. Giuseppe Gattuso, è stato assegnato con grande entusiasmo e partecipazione.

Rievocazione storica e partecipazione straordinaria

Il Primo Palio delle Contrade ha offerto una straordinaria rievocazione storica, che ha visto la partecipazione di oltre 100 figuranti in abiti d’epoca del 1500. I partecipanti hanno riportato in vita l’atmosfera del Rinascimento, con costumi fedelmente riprodotti e un’attenzione ai dettagli che ha affascinato i numerosi spettatori. Migliaia di persone, provenienti dalla Città e dalla Provincia, hanno affollato le strade di Prumo, Riparo e Cannavò, trasformando l’evento in una festa di comunità indimenticabile.

Ringraziamenti del Parroco e appuntamento al prossimo anno

Il parroco, Don Giovanni Gattuso, desidera ringraziare di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il loro impegno e dedizione sono stati fondamentali per il successo di questa prima edizione del Palio. Don Giovanni ha inoltre annunciato con gioia l’appuntamento per il prossimo anno, promettendo un Palio ancora più ricco e coinvolgente, che continuerà a valorizzare le nostre tradizioni e a rafforzare i legami della comunità.

Evento del 7 settembre: Serata di festa con maccheroni, prodotti tipici reggini e i momenti più emozionanti del Palio

Per celebrare questo straordinario successo, la Parrocchia ha organizzato una serata speciale per sabato 7 settembre alle ore 20.30 in Piazza Chiesa San Nicola a Cannavò.

Durante la serata, i partecipanti potranno gustare maccheroni e prodotti tipici della tradizione reggina, preparati secondo le antiche ricette locali.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la proiezione di un video che ripercorrerà i momenti più emozionanti del Palio, dalle sfide tra le contrade con giochi rinascimentali alle spettacolari esibizioni di sbandieratori, artisti del fuoco e armigeri. Non mancherà una sessione di karaoke, che coinvolgerà tutti i presenti in un’atmosfera di festa e condivisione.

A conclusione dell’evento, verranno consegnati dall’arch. Giuseppe Bruzzese, presidente della Camera Regionale Arti e Moda Calabria e titolare della sartoria teatrale Stile d’epoca, gli attestati a tutti i figuranti che hanno partecipato al Palio, come segno di riconoscimento per il loro prezioso contributo.