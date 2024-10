Sagra della pasta di San Roberto: un successo con quasi mille partecipanti – FOTO

La seconda edizione della Sagra della Pasta a San Roberto si è conclusa con un successo straordinario, coinvolgendo ben 906 partecipanti e trasformando l’intera frazione in un palcoscenico di festa e tradizione. Piazza Colelli è diventata il cuore pulsante di un evento che ha saputo unire il gusto autentico della cucina calabrese con la magia delle tradizioni locali, offrendo ai presenti un’esperienza indimenticabile.

L’organizzazione, curata con passione e dedizione dal laboratorio Pasta Fresca & Secca Francesco Pio di Francesca Mammolenti, ha dimostrato ancora una volta l’importanza di preservare e promuovere le radici culturali del territorio.

I piatti proposti hanno conquistato tutti, esaltando i sapori unici della cucina calabrese e confermando la pasta come protagonista indiscussa delle tavole locali.

La serata è stata resa ancora più speciale dalla partecipazione dei musicisti Giovanni Tripodi, Marco Piccolo e Gaetano Sapone, le cui melodie hanno accompagnato i presenti in un viaggio musicale tra tradizione e modernità. Le spettacolari danze dei Giganti di Taurianova hanno aggiunto un tocco di folklore e magia, mentre l’illuminazione curata dalla ditta GS Illumination di Porpiglia Giuseppina ha creato un’atmosfera calda e accogliente, avvolgendo la piazza in una luce festosa.

Il successo trionfale della Sagra della Pasta è il risultato di un grande lavoro di squadra e di dedizione.

Gli organizzatori hanno fatto un ringraziamento speciale all’associazione Colelli in Progress per il suo prezioso contributo e a tutte le realtà che hanno reso possibile l’evento: il Comune di San Roberto, la Stazione dei Carabinieri del comune e l’intera comunità di Colelli. Senza il supporto e l’impegno di tutti, non sarebbe stato possibile trasformare la frazione in un palcoscenico di festa e tradizione, celebrando con orgoglio la cultura calabrese e offrendo un’esperienza unica a tutti i partecipanti.

La Sagra della Pasta non è stata solo un’occasione per gustare ottimi piatti, ma anche un momento di aggregazione e riscoperta delle tradizioni che rendono unica la cultura calabrese. L’evento ha confermato come la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e privati possa portare alla valorizzazione delle risorse locali, promuovendo il turismo e rafforzando il senso di comunità.

Colelli di San Roberto, per una notte, è diventata il simbolo di un territorio che sa celebrare con orgoglio le proprie tradizioni, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza autentica e carica di emozioni. La seconda edizione della Sagra della Pasta si è rivelata un vero e proprio successo, lasciando nei cuori di tutti i presenti il desiderio di ritrovarsi ancora, il prossimo anno, per vivere nuovamente questa straordinaria festa del gusto e della convivialità.