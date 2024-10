Potabilità dell’acqua: revocata l’ordinanza a Reggio Calabria

L’allarme della non potabilità dell’acqua a Reggio Calabria è, finalmente, rientrato. Per tale motivo è stata disposta, attraverso una nuova ordinanza, la revoca delle precedenti misure.

Rilevato, “che sono stati svolti tutti gli interventi necessari per il rispristino delle condizioni di potabilità dell’acqua” e che “risulta accertato dagli organi competenti che tali condizioni sono state ripristinate”, è stata disposta la revoca dell’ordinanza n.115 del 27 ottobre 2020.

Ordinanza n. 125 del 10 novembre 2020

Il Comune avvisa, infatti, i cittadini che con ordinanza n.125 del 10 novembre 2020 è stata disposta la revoca dell’ordinanza sindacale n.115 del 27 ottobre 2020 con la quale veniva ordinato “in via cautelativa il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone di: Via Eremo Condera, via Reggio campi II^ Tronco, Via Trabocchetto II^, via Vallone Mariannazzo, via vallone Petrara, via Card. Portanova fino al civico 111, via Caserta Crocevia e trav. contigue, via Borrace Crocevia, via Eremo al santuario, via Eremo Botte e tr, contigue, via Vito Sup. e trav. contigue, via Vito S. Antonino, via Cortese, via Vecchio cimitero, Terreti, Trizzino e Nasiti”.

