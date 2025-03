Riace, l’opposizione: ‘Sindaco Lucano decaduto, si convochi Consiglio comunale’

I sottoscritti Francesco Salerno e Salvatore Certomà del gruppo consigliare “RIACE PROTAGONISTA” e Antonio Trifoli del gruppo consigliare “RIACE VERSO IL FUTURO” consiglieri comunali di opposizione votati dal 53,68% dei cittadini di Riace, esprimono forte preoccupazione e rammarico per la decisione del gruppo di maggioranza di non convocare tempestivamente il Consiglio Comunale, nonostante la

comunicazione ufficiale ricevuta dalla Prefettura di Reggio Calabria che sancisce la decadenza del Sindaco.

Questa mancata convocazione, oltre a rappresentare una chiara violazione dei principi di trasparenza e rispetto delle istituzioni, mette in grave discussione il corretto funzionamento dell’amministrazione comunale e l’interesse della collettività. La legge è chiara: la comunicazione di decadenza ricevuta dal Sindaco deve essere immediatamente presa in carico dal Consiglio Comunale, che è l’organo competente

per ratificare tale decisione e intraprendere le azioni conseguenti.

Il rifiuto del Sindaco di convocare il Consiglio Comunale per discutere questo importante atto non solo danneggia la legalità istituzionale, ma lascia i cittadini di Riace in una condizione di incertezza e disorientamento. La comunità ha diritto di sapere come evolverà la situazione e quali saranno i prossimi

passi, che potrebbero includere la nomina di un Commissario Straordinario o altre misure previste dalla legge.

Chiediamo con fermezza al Presidente del Consiglio Comunale di convocare urgentemente una seduta straordinaria, come richiesto dalla legge, per prendere atto della decadenza del Sindaco e garantire il corretto svolgimento delle procedure istituzionali. Il Comune di Riace merita di essere governato con trasparenza e rispetto delle regole, e noi consiglieri di minoranza continueremo a lottare per assicurare che la legalità e l’interesse pubblico prevalgano su ogni altro interesse.