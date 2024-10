Reggio, riapre la biblioteca del MArRC: un tesoro che torna alla luce

Dopo un lungo periodo di chiusura, la storica Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e della Soprintendenza per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha riaperto i battenti, offrendo nuovamente accesso al suo vasto patrimonio culturale.

Questa biblioteca, nota per la sua vasta collezione di oltre 20.000 volumi dedicati all’archeologia e alla storia artistica, è un punto di riferimento essenziale per ricercatori, studenti e appassionati del settore. Le sue scaffalature ospitano una serie di opere di inestimabile valore che spaziano dalle antichità locali a studi su arte e civiltà di varie epoche e regioni.

La riapertura permette di accedere non solo ai volumi storici ma anche alle più recenti pubblicazioni in campo archeologico, aggiornando costantemente la collezione con le ultime ricerche e scoperte. Questo rinnovato accesso alla conoscenza è vitale per continuare gli studi e la ricerca nel campo dell’archeologia e della storia dell’arte.

L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito per tutti. I visitatori sono solo tenuti a presentare un documento d’identità e a compilare un modulo di registrazione, una procedura semplice che garantisce un’esperienza accessibile e inclusiva. La sala lettura è aperta al pubblico ogni martedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, permettendo così a tutti di esplorare le risorse disponibili in un ambiente tranquillo e stimolante.

Per chi necessita di assistenza bibliografica o desidera ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo email: man-rc.biblioteca@cultura.gov.it. Il personale è disponibile per guidare i visitatori nella ricerca e nell’utilizzo delle risorse, assicurando un supporto informativo di alta qualità.

La riapertura della Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria rappresenta un momento significativo per la comunità culturale e accademica della regione, offrendo nuove opportunità di scoperta e apprendimento, e riaffermando il suo ruolo di custode del patrimonio culturale e storico del territorio.