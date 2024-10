Gambarie, impianti sciistici ancora chiusi. Malara: ‘La Regione avrebbe potuto alzare la voce’

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, rende noto attraverso una nota, di aver firmato l’ordinanza con cui si rinvia la riapertura degli impianti sciistici.

Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto, attraverso una lettera del presidente della conferenza Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico.

A tal proposito i microfoni di Citynow hanno nuovamente raggiunto il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara. Solo qualche giorno fa il sindaco aveva fatto il punto della situazione sulla riapertura degli impianti spiegandoci che nonostante tutto erano riusciti a far partire la macchina organizzativa nel pieno rispetto delle norme anti covid.

“Da piccola stazione sciistica quale siamo, purtroppo ricadiamo in quel calderone delle grandi stazione sciistiche e quindi siamo penalizzati rispetto agli altri. In questo contesto la Regione Calabria avrebbe potuto alzare la voce e dare indicazioni diverse”.

“Noi già ci eravamo organizzati per l’apertura dell’8 gennaio. Nuove seggiovie, nuovi tornelli per l’accesso diretto, sistemato i parcheggi, fatto la gara per il noleggio di due minibus per il servizio navetta e la sistemazione delle strade d’accesso proprio per far partire le persone in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme. È chiaro a tutti che la sicurezza viene prima di tutto, ma è chiaro che l’ alternare continuamente chiusura e apertura genera confusione e sfiducia. Qualsiasi tipo di rischio non può essere interamente annullato ma va limitato con regole e comportamenti chiari, precisi e possibilmente condivisi in modo da ridurlo il più possibile”.