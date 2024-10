Reggio, Opera verso la riapertura. Brunetti: ‘Problema risolto. Presto altre verifiche’

Il sindaco f.f. ha, inoltre, preannunciato il ritorno dei tecnici in città per verificare la stabilità dell'intera installazione

Opera sta per tornare in tutto il suo splendore ad essere di nuovo fruibile per reggini e turisti. L’installazione di Edoardo Tresoldi, fortemente voluta dall’amministrazione Falcomatà, era tornata al centro della cronaca cittadina a causa di alcuni problemi strutturali.

Il forte vento, soffiato nei giorni scorsi sulla città dello Stretto, aveva infatti portato non solo all’oscillamento delle colonne, ma anche a curvare due di esse. Segnalato il problema, i tecnici sono sbarcati a Reggio Calabria per risolvere la situazione.

“Opera” verso la riapertura

Una storia a lieto fine per l’installazione che è ormai divenuta parte integrante del panorama reggino ed a cui buona parte della popolazione è fortemente legata.

“C’era stato un cedimento in due delle quarantasei colonne – ha spiegato il sindaco f.f. Paolo Brunetti ai microfoni di CityNow. Fortunatamente si è trattato di un intervento lieve e la ditta, non appena interpellata dall’amministrazione comunale, è arrivata subito sul posto e si è messa al lavoro per una pronta risoluzione. I tecnici dello staff di Tresoldi hanno messo in sicurezza le colonne danneggiate, attraverso un intervento strutturale alla base”.

Poi la notizia che in tanti stavano aspettando:

“Molto presto riapriremo” ha confermato il primo cittadino.

In questo modo sarà possibile tornare ad usufruire di un piccolo angolo del centro storico che, di certo, in questi giorni, era mancato a molti.

Brunetti: “Presto i tecnici saranno di nuovo in città”

Di certo i disagi di questi giorni hanno alimentato non poche polemiche. Sin dal taglio del nastro, ed anzi ancor prima, “Opera” ha diviso l’opinione pubblica in due fazioni. I dibattiti di questi giorni, però, hanno forse contribuito a tenere alta l’attenzione su un’installazione che non può essere abbandonata a se stessa.

A tal proposito Brunetti ha assicurato:

“I tecnici sono andati via con l’impegno di tornare a breve in città per verificare lo stato di tutte le altre colonne. Siamo già in contatto, periodicamente, per verificare la stabilità. Si è vero – ha concluso – c’è stato un problema, ma è stato prontamente risolto”.