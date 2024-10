Riapre l’aeroporto di Crotone. Attivi voli nazionali con Ryanair

È atterrato all’aeroporto Sant’Anna di Crotone l’aereo proveniente da Bergamo, volo che di fatto riapre lo scalo al traffico dopo che i collegamenti erano stati interrotti il 31 ottobre del 2016 in seguito al fallimento della società di gestione. Con la nuova gestione dello scalo affidata alla Sacal, a novembre dello scorso anno, l’aeroporto era stato ufficialmente riaperto, ma ci sono voluti altri mesi perché potesse essere riattivato.

Da oggi saranno attivi collegamenti con voli di linea per Bergamo, non cadenza giornaliere, e per Pisa, con cadenza trisettimanale. Tra i 189 passeggeri giunti a Crotone sul volo da Bergamo – che ha fatto registrare il tutto esaurito – ha viaggiato anche John Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, che ha sottolineato la valenza del collegamenti aerei su Crotone tenuto conto delle tantissime prenotazioni giunte alla compagnia aerea. Presenti anche il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, e il consigliere regionale Flora Sculco.