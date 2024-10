Riapre l’aeroporto di Crotone. Primo volo con la squadra rossoblù

È previsto per giovedì 30 novembre il ritorno all’operatività dell’aeroporto di Crotone. È quanto comunica la Sacal, società di gestione degli scali calabresi, precisando di aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge per la riapertura al traffico passeggeri dello scalo pitagorico.

Il primo volo previsto dall’aeroporto Sant’Anna sarà quello in partenza giovedì alle ore 10 che porterà il Crotone Calcio a Genova per una gara di Coppia Italia. Sarà la compagnia austriaca Flyservus – informa ancora la Sacal – ad effettuare il primo collegamento, lo stesso vettore che successivamente baserà sull’aeroporto di Crotone un aeromobile Boeing 737-300 e un Airbus 319 con capacità di 148 posti, per collegare lo scalo pitagorico con Roma e Milano Malpensa con due frequenze giornaliere, Bologna con frequenza giornaliera e Londra Luton con voli bisettimanali.

I biglietti per i voli potranno essere acquistati sul sito web della compagnia, www.flyserus.com, dalla giornata di domani 30 novembre. Sacal comunica infine la pubblicazione del nuovo sito www.crotoneairport.it che verrà tempestivamente aggiornato con i nuovi voli.