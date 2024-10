Pizza napoletana & gin tonic: ecco come riparte il Gioja’s

Si ritorna al lavoro e ad un pizzico di normalità. Quasi tutte le attività hanno ripreso le loro abitudini introducendo le misure di prevenzione di cui non potremo fare a meno per un po’. Tra queste c’è anche il Gioja’s Music Hall di Gioia Tauro.

Il noto locale è pronto per dare il bentornato agli affezionati avventori, ma apre le sue porte a nuovi clienti che non vedono l’ora di scoprire la particolare proposta del Gioja’s.

Pizza napoletana & gin tonic sono questi i due ingredienti di successo che hanno accompagnato, e contraddistinto, il Gioja’s sin dalla sua apertura. Una vastissima selezione di gin, che comprende oltre 100 bottiglie da abbinare con toniche e ghiaccio da gintoneria. Una caratteristica molto apprezzata dagli amanti del genere. Quante volte vi è capitato di sorseggiare una bevanda annacquata? L’elegante locale di Gioia Tauro è molto attento anche ai più piccoli dettagli, per rendere le vostre serate indimenticabili.

L’altra punta di diamante del Gioja’s non può che essere la pizza, napoletana. Una tradizione a cui gli italiani sono particolarmente affezionati. Lunga lievitazione (dalle 24 alle 48 ore ndr.) e prodotti di altissima qualità. Il prodotto finale non potrà che essere leggerissimo e quindi ad alta digeribilità. Il locale offre inoltre una selezione di pizze gourmet.

NOVITÀ

“Siamo felici di potervi annunciare che martedì 26 maggio il Gioja’s riaprirà con il servizio al tavolo. Per motivi di sicurezza, bisognerà rispettare alcune semplici regole che però permetteranno a tutti noi pian piano di ricominciare”.

Il Gioja’s non solo riapre le sue porte, ma si prepara nel miglior modo possibile alla bella stagione e ad ottemperare alle misure anti-Covid per la sicurezza dello staff e dei clienti. L’attività del locali si svolgerà infatti, per lo più all’esterno, dove un grande giardino, arredato secondo le modalità di distanziamento e sicurezza, vi attende per trascorrere cene in compagnia di amici e parenti.

Il Gioja’s ha pensato inoltre anche ad uno spazio relax, un grande salotto in cui sorseggiare il proprio gin sarà una vera e propria ‘ventata di aria fresca’ dopo i mesi trascorsi in casa.

COME CENARE AL GIOJA’S

Al fine di non creare assembramenti e rispettare tutte le misure di prevenzione, il Gioja’s ha deciso di stilare un breve elenco che sarà d’aiuto a tutti gli avventori che vorranno concedersi una sera fuori:

prenotazione obbligatoria (nel rispetto del DPCM 17 maggio);

(nel rispetto del DPCM 17 maggio); percorsi differenziati per i clienti (entrata solo da Via Roma e l’uscita da via Serra);

per i clienti (entrata solo da Via Roma e l’uscita da via Serra); obbligo di indossare la mascherina.

Turnazione dei tavoli

Per far si che tutti possiate sentirvi il più sicuri possibile, la proprietà ha pensato di istituire delle fasce orarie:

dalle 19:00 alle 20:00 aperitivo;

aperitivo; dalle 20:00 alle 22:00 primo turno;

primo turno; dalle 22:00 a mezzanotte secondo turno.

“Consigliamo anche per il dopo cena la prenotazione, ma qualora vi trovaste nei pressi del locale, potrà entrare solo una persona per gruppo per chiedere informazioni sui posti disponibili. Sicuri della vostra collaborazione, vi aspettiamo martedì. Non vediamo l’ora”.

Gli avventori del Gioja’s vengono da Gioia Tauro, così come dai Comuni limitrofi e da tutta la provincia. In questi anni i reggini hanno imparato a conoscere il locale e ad apprezzarne le peculiarità. Ma Bruno Bagalà e Francesco Loiacono invitano tutti i calabresi a provare le prelibatezze del loro locale ed a trascorrere del tempo libero in un ambiente che saprà come accogliervi e ‘coccolarvi’ al meglio.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Facebook

Instagram

393 073 4564