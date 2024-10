Riapre il Regent Beach Hotel: lido, pizzeria e tanti servizi esclusivi per l’estate

Al Regent Beach Hotel & Apartments è impossibile star fermi o annoiarsi. Ecco tutti i servizi per l'estate 2019

La leggenda narra che la Fata Morgana gettò un incantesimo sulle acque lucenti dello Stretto per proteggerlo dalle invasioni nemiche. Quell’incantesimo tutt’oggi preserva il nostro mare, rendendolo magnifico ad ogni sguardo.

Un azzurro intenso che si mischia a quello del cielo tanto da non capire dove termina uno e comincia l’altro. Questo il panorama offerto dal Regent Beach Hotel & Apartments, la bellissima struttura ricettiva di Reggio Calabria.

Parte del Gruppo Montesano insieme ad Altafiumara ed Excelsior, il Regent di Catona è famoso per essere una delle storiche attività reggine. Gli ospiti che negli anni hanno frequentato l’hotel sono stati conquistati dalla cura dei suoi locali ed un attento servizio costruito su misura del cliente.

Una struttura raffinata ed elegante, dotata di giardino mediterraneo, piscina scoperta ed una spiaggia privata con lido. Quest’ultimo ha aperto la sua stagione il 1° giugno offrendo a reggini e turisti amanti del mare la possibilità di trascorrere le loro giornate in luogo fuori dal tempo.

Le 4 stelle dell’hotel garantisco agli ospiti tutti i comfort di una struttura moderna e dinamica con tanti servizi tra questi: la pizzeria e l’animazione.

INAUGURAZIONE GALÀ

La pizzeria “Galà” del Regent Beach prende il suo nome dal ristorante dell’Excelsior. Le diverse strutture reggine fanno parte di una grande famiglia e per questo motivo si è cercato di creare un legame tra loro.

Il servizio sarà disponibile a parte da venerdì 14 giugno. Per l’occasione il Regent Beach ha organizzato un imperdibile evento: una cena con menù fisso e musica dal vivo.

Ad allietare la serata dei partecipanti sarà la band “Friend of Miles”.

L’evento, che avrà inizio alle ore 21:00, prevede la degustazione di speciali antipasti di friggitoria e un giropizza da far venire l’acquolina in bocca per gioire delle nuove proposte del Regent.

La programmazione estiva del Regent ha in serbo per voi anche altre due serate per gustare il menù completo.

Per partecipare alla sera è richiesta la prenotazione.

APERTURA STAGIONE ESTIVA

Sabato 15 giugno al Regent ha invece inizio la stagione estiva. Lo stabilimento balneare che, già da qualche settimana, mette a disposizione dei clienti una bellissima spiaggia privata, da inizio anche ai servizi per abbonati.

Ingressi giornalieri, abbonamenti mensili e stagionali, servizio di mini club per i più piccoli, gastronomia, rosticceria e pizzeria sia a pranzo che a cena e ancora corsi di yoga, pilates esclusivi per gli abbonati. Al Regent Beach è impossibile star fermi o annoiarsi.

INFO & PRENOTAZIONI

Struttura ricettiva Regent: 0965301067

Responsabile: 3891674754

Pagina Facebook