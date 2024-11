Riapre ufficialmente il PalaCalafiore! Domenica 7 e lunedì 8 dicembre “lo sport tona a casa”.

di Domenico Suraci – Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha convocato nella serata di ieri gli organi di stampa presso palazzo San Giorgio per presentare ufficialmente la riapertura del PalaPentimele con l’evento di carattere sociale e sportivo ‘Lo sport torna a casa!’.Dalle ore 15:00 di domenica 7 alle ore 21:00 di lunedì 8 dicembre si terrà una due giorni che rianimerà uno degli impianti sportivi più importanti di Reggio Calabria.Il tutto però è subordinato al parere della Commissione di vigilanza che verrà chiesto nella giornata di oggi e che valuterà il completamento dei lavori.“Come avevamo anticipato qualche giorno fa, l’intento della nostra amministrazione è quello di rilanciare il Palapentimele – spiega l’assessore Nino Zimbalatti – Il PalaCalafiore deve essere restituito alla città. Deve tornare a rappresentare un centro di aggregazione, un centro sociale che possa essere usufruito dai cittadini nella sua interezza. Una struttura così importante deve essere utilizzata non solo dalle società sportive ma soprattutto dalla gente della città. Il PalaCalafiore è stato ripristinato anche grazie alla Viola Basket che ha saputo rilanciare l’immagine del palazzetto.”Nel corso della manifestazione si esibiranno il gruppo musicale “Quartaumentata” e la scuola di ballo ‘Social’. Non mancheranno le incursioni umoristiche a cura di Pasquale Caprì e l’intrattenimento per i bambini de ‘La Casa dei Bambini’ con la presenza dei giocatori della ‘Viola Basket’.“La Viola Basket è coinvolta in questa due giorni che speriamo possa essere realizzata – afferma Giusva Branca – Venerdì dovrebbe riunirsi la commissione di vigilanza per valutare la riapertura in occasione dell’evento. L’idea è quella di far percepire alla città che Reggio torna a riappropriarsi di un impianto che servirà non solo le società sportive ma soprattutto simbolo di aggregazione. Il programma prevede la gara ufficiale di campionato Viola-Latina per poi offrire un ampio panorama di manifestazioni fino alla sera di lunedì.”Soddisfatto il sindaco Giuseppe Falcomatà che sottolinea l’importanza di restituire ai cittadini il noto impianto sportivo.“Rispetto a otto giorni fa qualche cosa è cambiato – spiega il sindaco Falcomatà – Abbiamo suddiviso i compiti e rispetto alla conferenza stampa di sabato scorso abbiamo un umore più sereno. I lavori sono in via di completamento – continua il sindaco – e la struttura si sta adeguando rispetto a quelli che sono le prescrizioni della Commissione. Per quanto riguarda gli altri impianti sportivi abbiamo effettuato una istanza formale attraverso la consegna del dossier al Presidente del Consiglio chiedendo di rimodulare alcune somme del ‘Decreto Reggio’ destinate a opere non più attuali su progetti come la riqualificazione degli impianti sportivi comunali.”