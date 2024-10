Gravina studia la riapertura degli stadi: i tifosi della Reggina sperano

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della festa promozione del Benevento.

“Stiamo lavorando alla riapertura degli stadi per i tifosi. Abbiamo stilato la possibilità di presentare al comitato tecnico-scientifico, tramite Spadafora, un nuovo protocollo sia per i professionisti che per il mondo dilettantistico per i tifosi. Tutti devono vivere questi eventi”.