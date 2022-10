Ricambi auto e accessori a Reggio, da Meduri Group la qualità è garantita

Dal 1959 ‘Meduri Group’ offre assistenza ai propri clienti con professionalità e competenza.

L’attività reggina, conosciuta oggi dall’intera città, ha avvio con l’autofficina di Meduri Pietro. Dal 2001 i figli Vincenzo e Carmelo portano avanti l’officina nonché il punto vendita di autoricambi rivolto agli appassionati e agli amanti di auto e moto.

Vendita accessori e kit sportivi, sensori parcheggio, batterie, componentistica meccanica ed elettrica per autoveicoli, pneumatici e cerchi in lega. E non solo.