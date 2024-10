Ricardo Faty? Al momento il ds Taibi è concentrato su altro

La notizia è stata lanciata da gianlucadimarzio.com. La Reggina ha chiesto la disponibilità del centrocampista ex Roma e Leverkusen Ricardo Faty, ultimi cinque anni nel campionato turco ed ora svincolato. La società amaranto ha fatto anche la sua proposta contrattuale con un biennale per il calciatore ma entrambe le posizioni rimangono in attesa. Da una parte il centrocampista ha chiesto tempo prima di decidere, dall’altra il Ds Taibi lo ha concesso volentieri perchè come scritto in altra pagina del nostro giornale, ha al momento in agenda delle priorità rappresentate dalle cessioni.

Insieme a questo il mercato della Reggina, dopo Plizzari, si concentra sugli Under, assoluta necessità per un organico che oggi ne conta solamente quattro, Plizzari appunto, Mastour, Rivas e Farroni, con quest’ultimo destinato a salutare. Si spera vi siano novità in uscita tra oggi e domani.